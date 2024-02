Ascensore guasto nel crotonese, dializzati caricati in spalla per la terapia

StrettoWeb

Un ascensore guasto in un ospedale e che non hanno intenzione di aggiustare: è quanto accade al poliambulatorio cittadino di Mesoraca, nella provincia di Crotone, dove i pazienti si trovano ad essere caricati in spalla per le ricevere le cure. Nello specifico, trattasi di pazienti che devono sottoporsi a dialisi: i locali adibiti si trovano al secondo piano ma, a causa del guasto, si è reso necessario far intervenire i Vigili del Fuoco che, con solerzia, trasportano i degenti.

Un danno che si sta perpetrando da venerdì scorso e che, nonostante i solleciti anche da parte dell’Associazione Nazionale Dializzati, non trova soluzione. Dopo la terapia, infatti, molti dei pazienti si appoggiano ai propri cari per poter fare ritorno a piano terra. Una situazione davvero insostenibile.

