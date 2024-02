Arte Drag in Calabria: aperte le iscrizioni per il primo laboratorio

StrettoWeb

“Parte dalla collaborazione tra Arcigay Cosenza e Otakube l’iniziativa di realizzare Drag Yourself il primo laboratorio in Calabria dedicato alla meravigliosa arte Drag! Il cubo bianco della Città dei ragazzi diventa per l’occasione uno spazio progettato per celebrare l’espressione di sé, l’individualità e la creatività attraverso l’arte della trasformazione. Le Drag incarnano una forma di intrattenimento spettacolare e trasgressiva, offrendo uno show che mescola abilmente il teatro, la moda, la musica, la cultura e diventano, allo stesso tempo, potenti agenti di cambiamento sociale, sfidando le norme di genere e rompendo le barriere attraverso il loro coraggio e la loro audacia”.

“In questo laboratorio si esploreranno le tecniche di trucco, lo stile, l’interpretazione scenica e la performance, fornendo uno spazio sicuro e inclusivo per esprimersi liberamente. Non importa chi sei o da dove vieni, sarai una persona incoraggiata ad abbracciare la tua autenticità e a esplorare il tuo potenziale creativo. A supportare le persone iscritte nel loro viaggio per celebrare la diversità in tutte le sue forme ci saranno Zia Gina e Rateds, veterane della scena Drag cosentina. Il modulo di iscrizione è consultabile e disponibile sui canali social delle due associazioni”. Lo dichiarano in una nota congiunta Arcigay Cosenza e Otakube.

