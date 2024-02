Ore di angoscia a Corigliano-Rossano: 16enne scomparsa nel nulla, lo strazio dei genitori

StrettoWeb

Sono giorni di apprensione per i genitori di Giuseppina Placonà, una ragazza di Corigliano-Rossano scomparsa nel nulla da sette giorni. La 16enne, nata nel 2007, è uscita di casa la mattina dell’8 febbraio per recarsi a scuola e da allora non si hanno più sue notizie. I genitori, preoccupati, hanno fatto denuncia ai Carabinieri del Reparto Territoriale per ritrovarla. Giuseppina è alta 1,60 metri circa, ha i capelli lunghi e neri e il giorno della scomparsa indossava una felpa nera, jeans, sneakers bianche, un giubbotto nero e uno zaino a scacchi nero e bianco.

Tra i segni distintivi, quello di un piercing al naso. La ragazza frequenta l’Istituto tecnico Nicholas Green di Corigliano e segue una terapia farmacologica senza la quale, per un tempo prolungato, potrebbe avere delle complicazioni. I Carabinieri si stanno occupando della ricerca di Giuseppina ma ogni più piccolo dettaglio potrebbe aiutare a ritrovarla e riportarla a casa dai suoi genitori.

L’appello del sindaco Stasi

All’accorato appello dei genitori si unisce anche quello del sindaco Flavio Stasi. “Ho letto dell’appello preoccupato dei genitori di Giuseppina Placoná, una nostra concittadina sedicenne che da qualche giorno non rientra a casa. Da sindaco, da cittadino e da genitore preoccupato, con la speranza che possa essere utile, lo rilancio anche io. “Siamo preoccupatissimi perché nostra figlia segue una cura farmacologica importante e il fatto che sia ormai fuori casa da una settimana e non ha alcuna copertura di medicinali la espone ad un rischio immenso”. A chiunque avesse notizie o l’abbia vista in giro affinché segnali tutto e subito alle forze dell’ordine. Qualsiasi informazione utile venga comunicata al Gruppo Territoriale Carabinieri di Corigliano-Rossano”.

