Anello ciclabile a Catanzaro, Federciclismo ringrazia il sindaco

“Non posso che ringraziare il sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita, per aver intuito l’esigenza primaria del movimento ciclistico in Calabria, vale a dire la mancanza di strutture idonee per fare ciclismo”. Lo dichiara il delegato regionale della Federazione Ciclistica Italiana, Francesco Corrado, valutando positivamente quanto si sta progettando nella città di Catanzaro con un anello ciclabile all’interno di una pista ciclabile.

“Purtroppo, sino ad oggi, nell’intero sud Italia le varie amministrazioni comunali, di qualsiasi colore politico, hanno buttato al vento i fondi intercettati per la mobilità

ciclistica senza creare, tra l’altro, alcun supporto ad un movimento ciclistico che,

sebbene sport nazionale di primo livello dopo il calcio per appassionati e per

praticanti, non ha mai trovato luoghi idonei per poter essere praticato. Per luoghi

idonei – spiega il referente calabrese della Federciclismo – intendiamo spazi

delimitati al traffico che consentano al ciclismo giovanile di poter essere praticato

senza la paura costante che un bambino sulla bicicletta possa rimetterci la vita”.

“Pertanto, auspicando che l’anello ciclabile progettato nel capoluogo di regione possa

realizzarsi nel più breve tempo possibile, la Federazione Ciclistica Italiana – conclude Francesco Corrado, numero uno del Ciclismo in Calabria – esprime sin da ora la massima soddisfazione per l’acuta visione del sindaco Fiorita per una struttura che sarà determinante per il rilancio del ciclismo giovanile agonistico non solo in Calabria ma, sicuramente, per l’intero sud Italia”.

