Amministrative Calabria, Granata: “candidati che promuovano la legalità”

“Il principio di legalità rappresenta oggi come non mai la massima garanzia di libertà. Tale principio impone a tutti il pieno rispetto della legge, che è il vero “strumento del popolo”. La legge può stabilire o modificare, direttamente o indirettamente, i diritti fondamentali dei cittadini e le regole di convivenza e di comportamento. Secondo Beccaria, “le leggi sono le condizioni, colle quali uomini

indipendenti ed isolati si uniscono in società, stanchi di vivere in un continuo stato di guerra e di godere una libertà resa inutile dall’incertezza di conservarla.”

“Il principio di legalità è fortemente radicato nel nostro ordinamento giuridico. Si afferma che tutti sono uguali di fronte alla legge. La salvaguardia dal potere dispotico è data dalla divisione dei poteri, il rigore della legge, l’autonomia di chi è deputato a farla rispettare e il suo vincolo al quale anch’egli è subordinato. La storia, dalla Magna Charta strappata dai baroni inglesi a Giovanni Senzaterra nel 1215 alla Rivoluzione Francese, si configura come un percorso verso la conquista della legge”.

“Questa conquista richiede il rispetto di tutti i titolari dei diversi poteri e il bilanciamento di questi poteri, l’autoregolazione e, ancor prima e più della rivendicazione del suffragio universale, la conquista della legge. L’importanza della legalità è fondamentale per il funzionamento di una società. Senza legalità, non

c’è società, non c’è stato, non c’è comunità. La legalità è il cemento di ogni convivenza sociale e di ogni organizzazione collettiva. È un bisogno politico, sociale e civile che deve essere condiviso da tutti”.

“La legalità è il fondamento delle libertà e deve essere rispettata da ogni cittadino e da chi è deputato a farla rispettare. Inoltre, i Comuni, se adeguatamente supportati, possono promuovere la legalità nei propri territori attraverso azioni di contrasto alla corruzione, all’evasione fiscale e al riciclaggio. Queste azioni contribuiscono a aumentare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni. In Calabria nelle prossime elezioni comunali faremo liste e inseriremo candidati che promuovano la legalità. Va contrastata la corruzione con uomini e donne che dovranno rappresentare la legalità democratica”. Lo dichiara il Presidente dell’Associazione Legalità Democratica Avv. Maximiliano Granata.

