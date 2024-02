StrettoWeb

Il Sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, ha ricevuto a Palazzo Alvaro l’ambasciatrice svizzera in Italia, Monika Schmutz Kirgöz, in visita istituzionale nel territorio calabrese. L’incontro si è svolto nel salone di rappresentanza della Città Metropolitana “Monsignor Ferro” e ha riguardato diversi argomenti dalle risorse peculiari del territorio a temi politici come quelli riguardanti l’autonomia differenziata.

Il Sindaco Falcomatà ha rimarcato gli investimenti nella città dello Stretto di multinazionali sul territorio e le loro positive ricadute sul piano occupazionale. Nel corso dell’incontro il primo cittadino ha illustrato poi le ricchezza uniche che caratterizzano il territorio relative all’agroalimentare e alla produzione vinicola, cresciute in maniera esponenziale e valorizzate nelle fiere nazionali e internazionali a cui ha partecipato la Città Metropolitana.

Di cosa hanno parlato il Sindaco e Monika Schmutz Kirgöz: dal Bergamotto ai Bronzi di Riace

“In questo contesto – ha precisato il primo cittadino – il ruolo essenziale è svolto dal bergamotto di Reggio Calabria, un agrume unico al mondo per il quale si sta lavorando affinché ne sia riconosciuta la provenienza esclusiva, legandola alle peculiarità del territorio”. Tra gli argomenti affrontati anche la promozione in ambito internazionale dei Bronzi di Riace, “tratto identitario del territorio reggino e calabrese, che si afferma sempre più come una delle eccellenze storico artistiche del patrimonio italiano più conosciuto ed apprezzato, ben oltre i confini nazionali”.

“L’ambasciatrice elvetica si è detta piacevolmente colpita dalla bellezza della Città dello Stretto e dall’energia positiva e dalla voglia di fare dell’Amministrazione locale”, precisa il Comune nella nota.

