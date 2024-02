Alto Jonio Cosentino, il campo sportivo di Trebisacce idoneo per l’elisoccorso

StrettoWeb

“L’ASP di Cosenza ha comunicato al Comune di Trebisacce l’esito positivo del sopralluogo tecnico effettuato lo scorso 29 dicembre presso il campo sportivo “Lutri” che è risultato dotato dei requisiti necessari a renderlo sito di atterraggio per elisoccorso diurno e notturno. Pertanto il campo sportivo di Trebisacce sarà aggiunto alle altre quattordici postazioni già individuate in Calabria che dopo alcuni piccoli miglioramenti necessari diventeranno a tutti gli effetti siti di atterraggio per il volo notturno H24″.

“Si tratta di un intervento fondamentale che va a migliorare l’emergenza urgenza nell’Alto Jonio spesso soggetta a limitazioni a causa della difficile situazione viaria. Continua la grande opera di riforma dell’emergenza-urgenza voluta dal Presidente Occhiuto che garantirà ancora più tutela sanitaria ai cittadini calabresi”. Così in una nota l’On. Pasqualina Straface, Presidente della Terza Commissione Regionale sanità, Attività Sociali, Culturali e Formative.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.