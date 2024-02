Allerta Meteo, lo scirocco flagella Calabria e Sicilia. Allarme temporali V-Shaped, alto rischio tornado

StrettoWeb

Dopo una notte e una mattinata di vento impetuoso, si sta scatenando il maltempo più estremo nelle zone interne dello Stretto di Messina: lo scirocco ha raggiunto i 90km/h questa mattina e adesso un pericolosissimo sistema temporalesco di tipo V-Shaped sta risalendo la Sicilia orientale verso lo Stretto. Dono già caduti 84mm di pioggia al Rifugio Citelli, sull’Etna, e ben 83mm a Novara di Sicilia, ma anche 47mm a Fondachelli Fantina e 27mm a Montalbano Elicona. In mattinata i forti temporali avevano già colpito duramente il trapanese con allagamenti e disagi: a Campobello di Mazara sono caduti 74mm di pioggia.

Queste forti piogge nelle prossime ore si estenderanno a tutto il messinese e al reggino. Particolarmente colpite le zone joniche, ma non solo: è alto il rischio di forti temporali pure sullo Stretto, con possibili tornado sul litorale tirrenico.

Il mar Jonio è invece ancora in burrasca con forti mareggiate per lo scirocco delle ultime ore. Il maltempo proseguirà anche domani, con violenti nubifragi tra Catanzaro, Crotone e Cosentino Jonico. Massima attenzione.

