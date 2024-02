Alessandro Berardi, lo scrittore di origini reggine alla conquista dell’Inghilterra

StrettoWeb

Alessandro Berardi, consigliere comunale presso il Comune di Mandello Vitta (NO), è scrittore\autore, fotografo e artista originario di Reggio Calabria. Berardi, che vive a Novara, in Piemonte, ha avuto numerosi riconoscimenti che hanno premiato il suo lavoro di scrittore. “Dopo aver partecipato alla Fiera Internazionale del Libro di Francoforte, a breve, sarò presente con il mio libro fotografico “140 Sfumature Novaresi” (edito dalla casa editrice “Kimerik”) anche al London Book Fair (Fiera del Libro di Londra), in Inghilterra“, ci spiega l’autore di origini reggine.

Il London Book Fair (LBF) è il luogo in cui la comunità editoriale globale si riunisce per sviluppare relazioni, acquisire informazioni e definire il futuro dei contenuti creativi. Dagli editori, ai dealmaker, ai professionisti del copyright, ai commissari e ai licenziatari globali, l’intero settore editoriale è rappresentato al LBF. L’evento, avrà luogo dal 12 al 14 marzo 2024 nella città di Londra, in Inghilterra, presso l’Olympia London Conference Center.

“Quello inglese, è il quarto mercato editoriale più importante al mondo (dopo quello americano, cinese e tedesco). L’Inghilterra, è un paese da sempre attento alla cultura: pensate che durante la pandemia, al posto di avere un calo nelle vendite, il mercato dei libri inglese, ha fatto registrare addirittura un incremento, con più di 200 milioni di libri venduti e un fatturato di 6 milioni di sterline“, spiega ancora Alessandro Berardi.

“Da sempre, provo una profonda ammirazione per l’Inghilterra – confessa –: sono davvero onorato, che anche in Europa, avrò l’opportunità attraverso la mia opera e le mie foto, di promuovere e far conoscere la città di Novara e l’hinterland novarese, e allo stesso tempo, sensibilizzare l’opinione pubblica su una tematica molto importante e attuale come la tutela ambientale: “purtroppo, a causa dell’inciviltà dell’uomo, il nostro pianeta soffre anche per l’inquinamento di mari, laghi, fiumi, terreni e per il rischio estinzione di alcune specie animali. Bisogna imparare ad avere rispetto e cura dell’ambiente e delle creature che lo popolano, non solo per noi stessi, ma anche per le generazioni future”. Grazie al mio impegno contro l’inquinamento, ho ricevuto alcuni premi, tra cui, due edizioni consecutive del premio letterario “Il Canto del Mare”, organizzato dalla casa editrice “Kimerik”“.

Con il libro “140 Sfumature Novaresi” Alessandro Berardi ha partecipato anche ad altri importanti eventi letterari, tra cui, il Salone Internazionale del Libro di Torino, il Salone della Cultura di Milano, la Fiera Nazionale della Piccola e Media Editoria di Roma e al salotto letterario dello Xenia Book Fair (Rassegna Letteraria Internazionale del Libro all’aperto) di Reggio Calabria.

