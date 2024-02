Al Palacultura Antonello presentazione del volume “Messina, La Città di Antonello nei Francobolli”

StrettoWeb

Giovedì 22 febbraio, alle ore 17.30, nella sala Palumbo del Palacultura Antonello, patrocinato dal Comune di Messina, si svolgerà l’evento “Antonello e … oltre!”, presentazione del volume “Messina La Città di Antonello nei Francobolli” del giornalista Cesare Giorgianni, con prefazione del sindaco Federico Basile. Converseranno con l’autore l’assessore alle Politiche Culturali Enzo Caruso e la presidente dell’associazione “Antonello da Messina”, che ha organizzato l’iniziativa, insieme all’Amministrazione comunale.

“Messina La Città di Antonello nei Francobolli” è una pubblicazione fuori commercio e a tiratura limitata, stampata in occasione del progetto “Messina, città di Antonello”, realizzato nel 70° anniversario della Grande Mostra “Antonello da Messina e la pittura del ‘400 in Sicilia” del 1953, promosso dall’Amministrazione comunale e coincisa con l’emissione del primo francobollo per “Antonellus Messaneus”.

124 pagine che rappresentano un’autentica guida di tutti i francobolli emessi dalle Poste italiane dal 1953 al 2023, in 70 anni, per Messina e la sua provincia e di una carrellata dei valori bollati realizzati da numerosi Paesi per ricordare Antonello e le sue opere. Ogni rettangolo dentellato è accompagnato da una breve descrizione e, dove necessario, da suggestive note curiose di ogni tipo. Durante l’evento sarà possibile visionare le collezioni di filatelia e di cartoline d’epoca su Antonello da Messina.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.