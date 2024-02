Aeroporto e piste ciclabili, Ripepi: “battaglia di libertà per una Reggio diversa”

StrettoWeb

Nella tradizione diretta social, Massimo Ripepi, candidato sindaco di Rivoluzione Rheggio, ritorna sulla questione dell’Aeroporto dello Stretto: “vale la pena fare battaglie per il territorio? Assolutamente sì. Anche grazie alla nostra pressione abbiamo ottenuto il risultato di Ryanair, che ribadisco non è risolutivo. Noi continueremo a vigilare ed a lottare”. “La nostra intenzione è portare avanti una battaglia di libertà per una Reggio diversa. Abbiamo l’obiettivo di risolvere i problemi dei cittadini“, rimarca Ripepi.

Piste ciclabili, Ripepi: “basta con lo scaricabarile di Falcomatà e Brunetti”

Massimo Ripepi ritorna ancora una volta sulla questione delle piste ciclabili a Reggio Calabria: “dico basta allo scaricabarile di Falcomatà e Brunetti. Non capisco il loro atteggiamento omertoso di non voler fare i nomi dei dirigenti o funzionari. Assumetevi le vostre responsabilità, ci sono gli atti, basta prendere in giro i cittadini”, conclude Ripepi.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.