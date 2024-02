Addio a Carl Weathers: morto l’attore che interpretò Apollo Creed

StrettoWeb

Il mondo del cinema perde un altro grande attore: è morto Carl Weathers, l’Apollo Creed di Rocky. L’artista, 76 anni, ha interpretato l’avversario di Sylvester Stallone – poi diventato suo amico dentro e fuori dal set – nei primi 4 film della saga. Ad annunciare la sua dipartita è stato il manager di Weathers, Matt Luber, attraverso un comunicato stampa: “si è spento in pace nel sonno. È stato un essere umano straordinario che ha vissuto una vita straordinaria. I suoi contributi al cinema, la televisione, le arti e lo sport hanno lasciato un segno indelebile attraverso le generazioni”.

L’omaggio di Sylvester Stallone

“La mia vita è cambiata per sempre in meglio il giorno in cui ho incontrato Carl Weathers”. Lo afferma Stallone in un video per ricordare il suo “caro Apollo”, e lo fa di fronte ad un dipinto che ritrae entrambi sul ring del set di Rocky. “Era magico e ho avuto la fortuna di far parte della sua vita. Resta forte e continua a colpire. Oggi è un giorno incredibilmente triste per me. Carl Weathers è stato parte integrante della mia vita, e questo dice tutto al riguardo”.

“Per me ha un’importanza incredibile, perché, quando è entrato in quella stanza e l’ho visto per la prima volta, ho percepito la sua grandezza, ma non mi rendevo conto di quanto fosse grande. Non avrei mai potuto fare senza di lui quello che abbiamo fatto con ‘Rocky’. È stato assolutamente fantastico. La sua voce, la sua stazza, la sua potenza, la sua capacità atletica, ma soprattutto, il suo cuore, la sua anima”, ha ricordato l’attore.

