StrettoWeb

Il comune di Messina ha aumentato le tariffe per l’utilizzazione dello stadio “Franco Scoglio”: tremila e duecento euro per gli incontri agonistici, 250 euro per ogni allenamento oltre Iva. Le precedenti tariffe precedenti erano state stabilite su delibera di giunta n. 180 del 9 marzo 2012.

Insomma, un esborso maggiore per l’Acr Messina, reduce dalla sconfitta contro il Giugliano che comunque non pregiudica il buon cammino in campionato.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.