Serie D: accende e lancia un fumogeno durante Città di S. Agata – Trapani, D.A.SPO. per un tifoso messinese

Agenti del Commissariato di P. S. di Sant’Agata di Militello – a seguito dell’attento monitoraggio delle manifestazioni sportive di quel comprensorio – hanno verificato la commissione di manifestazioni non episodiche di turbative per l’ordine pubblico. In particolare, in occasione dell’incontro di calcio valevole per la Serie D Lega Nazionale Dilettanti “Città di S. Agata” – “Trapani”, tenutasi a Sant’Agata di Militello lo scorso 20 dicembre 2023, dopo un’attenta verifica dei sistemi di videosorveglianza dello stadio comunale “B. Fresina”, gli agenti di quel commissariato hanno individuato un giovane santagatese che accendeva e lanciava un fumogeno in direzione del campo sportivo.

L’opportuna attività istruttoria svolta dalla Divisione Anticrimine della Questura di Messina ha pertanto consentito l’applicazione del D.A.SPO. (Divieto di accedere alle manifestazioni sportive) per la durata di un anno.

