Abusivismo in Sicilia, dalla Regione un milione di euro ai Comuni per le demolizioni

Un milione di euro dalla Regione Siciliana ai Comuni dell’Isola per le anticipazioni, senza interessi, sui costi degli interventi di demolizione delle opere abusive e di ripristino dello stato dei luoghi. “Un aiuto concreto ai sindaci – afferma l’assessore regionale al Territorio e ambiente Elena Pagana – che, introdotto con l’ultima riforma urbanistica, serve a garantire il rispetto delle norme sull’ambiente e la tutela del nostro paesaggio. È un investimento sul futuro sostenibile delle nostre città“.

Si tratta di una misura che, con un provvedimento del dipartimento regionale dell’Urbanistica, guidato dal dirigente generale Calogero Beringheli, viene riproposto anche per l’esercizio finanziario 2024. I sindaci hanno tempo fino al 9 marzo prossimo per richiedere l’accesso al fondo. L’erogazione delle risorse disponibili avverrà sulla base di una graduatoria. La durata dell’intervento non potrà superare i 24 mesi.

