A Reggio Calabria nasce una crema di bellezza grazie agli studenti del Nosside Pythagoras

Un gruppo di alunni della 2C, corso strumentale della Scuola Secondaria di primo grado Pythagoras, ha dato vita ad una iniziativa didattica curricolare innovativa capace di coniugare scienza, creatività e bellezza. Guidati dalla loro insegnante di matematica e scienze, la Prof.ssa Anna Barreca, i giovani studenti hanno sviluppato una crema di bellezza unica nel suo genere.

La crema, chiamata “Note di bellezza” è frutto di un intenso lavoro di ricerca e studio. I discenti hanno dimostrato una grande passione nel prendersi cura della pelle e nell’utilizzare solo ingredienti naturali per realizzare il loro prodotto. Inoltre, la crema è stata completamente sviluppata e prodotta all’interno della scuola, dando ai giovani alunni una profonda comprensione del processo di produzione di un cosmetico.

Il progetto nasce dall’idea di coniugare la passione per la chimica organica con l’amore per la bellezza ed il benessere. Gli alunni hanno iniziato il loro percorso di ricerca analizzando le caratteristiche strettamente chimiche dei diversi tipi di prodotti e gli effetti degli ingredienti naturali sulla pelle. Dopo settimane di studio, hanno finalmente trovato la formula perfetta per la loro crema; essa è composta da una combinazione di oli naturali, estratti di piante e vitamine, pensata per idratare, rigenerare e proteggere la pelle in modo efficace. Inoltre, la crema non contiene parabeni o altre sostanze chimiche nocive, rendendola un prodotto sicuro ed ecologico.

Il Dirigente, Ing. Giuseppe Martino, ha espresso grande entusiasmo per questa iniziativa didattico curriculare, elogiando gli studenti per il loro impegno e la loro passione nel creare qualcosa di unico ed eccezionale. Questa attività è un esempio perfetto di come la scuola possa essere un ve proprio laboratorio di idee e competenze, dando vita a progetti che uniscono passione, impegno e creatività. I giovani discenti dell’I.C. Nosside Pythagoras hanno dimostrato di essere dei veri e propri innovatori ed ambasciatori della scienza.

