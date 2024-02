A Melicucco il congresso su Bullismo e Cyberbullismo

StrettoWeb

Il 7 febbraio presso la casa canonica di Melicucco si è svolto un delicato congresso, patrocinato dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria, nella Persona del dottor Carmelo Versace, sul tema del Bullismo e del Cyberbullismo. La mattinata ha preso il via con gli interventi delle straordinarie rappresentanti dell’associazione “Ci siamo” (Sandra, Filomena e Francesca) che hanno organizzato l’evento nonostante spesso abbiano incontrati vuoti istituzionali e scarso supporto amministrativo.

Il proseguo della discussione ha visto protagonisti le parole della psicoterapeuta Idria Galatá e degli avvocati Pasquale Simari e Salvatore Impusino, del foro di Palmi. Tutti i relatori sono stati moderati dallo scrittore melicucchese Vincenzo Furfaro.

Sono stati proiettati inoltre, due video sull’argomento, interamente “costruiti” dai ragazzi che hanno poi commentato l’operato sotto la super visione della brava Simone Gerace, insegnante dello stesso istituto.

Interessanti inoltre le testimonianze portate al cospetto delle due classi del plesso scolastico di Melicucco (seconda e terza media) che hanno mostrato come questo fenomeno non sia da sottovalutare, in quanto parrebbe ben radicato all’interno dei giovani e dei giovanissimi.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.