Accadde oggi, il 5 febbraio 1783 il devastante terremoto che distrusse la provincia di Reggio Calabria

Il 5 febbraio 1783, una devastante scossa di terremoto di magnitudo 7.1 distrusse la provincia di Reggio Calabria con una sequenza sismica che durò per circa 3 anni interessando anche le province di Messina e Catania. Fu un evento distruttivo come, se non di più, del terremoto del 1908 dello Stretto.

La prima scossa del 5 febbraio provocò la morte di circa 35 mila persone. Il 6 febbraio, una seconda scossa magnitudo 6.1 colpì la zona di Messina, provocando un maremoto. Tra il 7 febbraio e il 28 marzo, si verificarono altre 3 scosse che causarono ulteriori crolli e danni.

