“Zaino sospeso” a Cassano, un cittadino regala materiale didattico alle scuole

Il cittadino Rocco Atene, di Cassano all’Ionio, ha voluto fare un plauso all’iniziativa lanciata nei giorni scorsi dall’amministrazione comunale inerente lo “zaino sospeso” e ha voluto partecipare anche lui donando tantissimo materiale didattico e cancelleria. Alla consegna dello stesso erano presenti il sindaco Giovanni Papasso, il presidente del consiglio Lino Notaristefano, il vicesindaco Antonino Mungo, l’assessore alle Politiche Sociali Elisa Fasanella. Assente, invece, l’assessore alla Pubblica istruzione Annamaria Bianchi per problemi di salute.

Il sindaco Papasso e gli altri amministratori comunali presenti, dal canto loro, hanno sottolineato come sia stato un momento solenne che significa moltissimo soprattutto in un periodo storico difficile come questo. Un gesto importante che spiega nel migliore modo possibile come fare bene ed essere solidali non è mai sprecato e che genere altro bene e altra solidarietà.

L’amministrazione comunale ha voluto ringraziare Rocco Atene, esperto di cimeli storici, appassionato oltreché studioso della storia dell’unità d’Italia e che già nei mesi scorsi aveva donato una storica fascia tricolore al Comune, facendogli dono del libro dal titolo “Se l’è preso il Re” scritto dal professore Leonardo Alario. Un testo che parla dei cassanesi caduti nel corso della Prima Guerra Mondiale.