Volley femminile, la Tonno Callipo vince pure a Cosenza

E sono dodici! La Tonno Callipo non si ferma neanche dopo la lunga sosta natalizia ed impone gioco e qualità anche a Cosenza, per la dodicesima vittoria stagionale per 3-0. Le ragazze giallorosse continuano dunque a mantenere la vetta della classifica a punteggio pieno e senza perdere neppure un set. E si apprestano sabato prossimo a chiudere il girone di andata ospitando Rossano. A Cosenza l’ennesima vittoria da parte della Tonno Callipo con le proprie riconosciute capacità ed abilità contro una squadra, quella bruzia, che solo nel secondo set ha cercato di opporre una certa resistenza.

Cosenza-Tonno Callipo 0-3, la cronaca della partita

Coach Boschini, che ha concesso un turno di riposo al capitano Denise Vinci, ha alternato tre sestetti diversi negli altrettanti set vinti. S’inizia con la diagonale Salimbeni-Suelen, Macedo e Cellamare al centro, Piarulli e Milazzo in banda, Darretta è il libero. Nel secondo sono tre i cambi da parte del tecnico giallorosso: Fiorini in regia per Salimbeni, Martina Vinci per Macedo e Landonio per Darretta. Nel terzo invece solo una variazione, col ritorno in campo della palleggiatrice Salimbeni. Boschini, come confermerà di seguito nell’intervista, vuol mantenere tutto il gruppo sul pezzo soprattutto dopo un mese senza gare e dunque facendo riacquisire a tutte il ritmo della contesa.

Sul piano tecnico, primo e terzo set sono a chiaro appannaggio della Callipo: i parziali vinti a 14 e a 10 raccontano di una gestione senza patemi da parte di Suelen e compagne, abili a condurre sempre nel punteggio. Proprio l’opposto brasiliano mette a terra 12 palloni vincenti, ancora meglio ha fatto la schiacciatrice Milazzo (sempre presente nei tre set proprio con Suelen) con 13, top scorer e mvp di serata, brava a trascinare le compagne nei momenti topici del match. Più combattuto il secondo parziale, con Cosenza talvolta avanti in qualche frangente ma senza impensierire più di tanto le ragazze giallorosse, che hanno poi chiuso a proprio favore per 25-20. Insomma un’ulteriore prova di forza della Tonno Callipo, consapevole che la strada è ancora lunga e dunque bisognerà sempre continuare così e soprattutto ci sarà bisogno di tutto il gruppo, specie ora che gli impegni aumenteranno considerando pure la Coppa Calabria.

Cosenza-Tonno Callipo 0-3, le dichiarazioni a fine gara

Contento coach Boschini che sulle dodici vittorie di fila finora spiega: “Sicuramente vincere aiuta a vincere, ed anche l’affermazione di ieri è importante avendo dimostrato che pure nelle situazioni di difficoltà come nel secondo set la squadra ha combattuto e reagito bene. Sto spesso facendo volutamente alcuni cambi in vista del faticoso mese di febbraio. Qui avremo infatti gli impegni sia di Coppa e sia di campionato; quindi, è giusto che si provino tutte le soluzioni possibili perché sette partite in un mese sono veramente tante. Per cui era giusto consentire di riprendere il ritmo partita a chi magari nella prima parte di campionato ha giocato un po’ meno”.

Secondo set più combattuto. “Sì, ci stava anche quel secondo parziale un po’ più agguerrito, questo a dimostrazione che sappiamo anche lottare nel punto a punto. Questo sicuramente ci fa bene: nel senso che magari è una situazione che non riusciamo ad allenare tantissimo, ma quando accade in gare come quella di Cosenza è positivo per noi e va bene così. Diciamo che non è stato proprio un calo di attenzione, piuttosto è la mancanza di campo di alcune giocatrici che ci ha fatto rendere un po’ meno. Però poi sia nel primo che nel terzo set si è visto il vero potenziale di questa squadra, quindi stiamo andando nella direzione giusta”.

Coach Boschini ovviamente guarda pure lontano. “E’ chiaro che dobbiamo essere sempre attenti e pronti, specie se penso che la sfida in gara secca dei play off o la Final Four di Coppa Calabria sono tutte partite che, probabilmente, dovremo giocare punto a punto. Quindi dobbiamo essere bravi anche in quelle situazioni a saper gestire le emozioni e ad incanalarle in quello che definisco l’agonismo e la ferocia della gara, quindi brave le ragazze”.

Non manca anche un meritato un plauso non solo alle ragazze da parte del coach giallorosso. “Infatti – sottolinea Boschini – i meriti per quanto stiamo ottimamente facendo va anche al direttore sportivo Peppe Defina, nonché ai miei collaboratori. Iniziando dal secondo allenatore e preparatore atletico Antonio Lazzaro, che sta facendo un super lavoro in palestra-pesi, e poi Francesco Canalicchio il nostro fisioterapista, che sta curando tutte le nostre ragazze nel miglior modo possibile, in modo da metterle nelle condizioni migliori per esprimere tutto il loro potenziale al massimo. Quindi un ringraziamento doveroso va anche a loro, perché anche noi staff siamo una squadra ed è giusto che anche loro prendano i giusti meriti”.

Per chiudere, il prossimo impegno rivedrà la Callipo in casa sabato con Rossano chiudere l’andata. “L’altra squadra cosentina intanto arriva da un’ottima vittoria contro la Stella Azzurra, si è quindi ripresa il quarto posto per cui non sarà una sfida facilissima per noi, però la affronteremo come tutte le altre e quindi senza sottovalutare mai nessuno, senza mai mollare un centimetro durante gli allenamenti e questo poi lo si rivede anche nelle gare. Aggiungo che sono molto contento, per la gara di ieri, soprattutto di Piarulli, Cellamare che hanno fatto un’ottima prestazione, e di Landonio abile con alcune difese stratosferiche. Insomma stiamo scaldando i motori per il mese di febbraio, speriamo di continuare così”.

Cosenza-Tonno Callipo 0-3, il tabellino

G.M. VOLLEY 2000 COSENZA-TONNO CALLIPO VV 0-3 (14-25, 20-25, 10-25)

COSENZA: Forti, Di Fino, Gagliardi, Grandi, Mastroianni, Perri, Prezioso, Salvo, Totera. Ne: Ferraro, Scervino. All. Buccieri

TONNO CALLIPO: Salimbeni 2, Suelen 12, Cellamare 7, Macedo 4, Milazzo 13, Piarulli 9, Darretta (L), M. Vinci 4, Scibilia 2, Fiorini, Landonio. Ne: D.Vinci. All. Boschini

Arbitri: Fedele Battifede e Giulia Curcio.