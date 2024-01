Volley, buona la prima del 2024 per Akademia Messina: batte Brescia al tie-break

StrettoWeb

Finisce al tie-break col successo delle padrone di casa il confronto del “PalaRescifina” tra Akademia Città Di Messina e Valsabbina Millenium Brescia. Messina avanti dopo il primo parziale, ripresa dalle ospiti nel secondo e terzo parziale. Gara combattuta, a tratti spettacolare, in cui Messina rischia ma é brava a riprenderla grazie ad un gioco più attento a muro e in difesa nel quarto set. Set decisivo senza storia, con Messina sempre avanti e Brescia mai davvero in condizione di giocarselo ad armi pari.

Nello starting six, per Messina coach Bonafede schiera Galletti in regia, suo opposto Payne, centrali Martinelli e Modestino, posto 4 Joly e Battista, libero Maggipinto. Per Brescia, coach Beltrami manda in campo Scacchetti in regia, suo opposto Malik, centrali Torcolacci e Babatunde, posto 4 Fiorio e Pamio, libero Pericati.

Anche in questo turno casalingo, un’atleta del settore giovanile in panchina con Messina; con la casacca del secondo libero Alleythere Ramirez, classe ‘08.

Akademia Messina-Millennium Brescia, la cronaca della partita

Nel primo set, Messina recupera subito l’iniziale svantaggio (1-3) grazie ad un ace di Martinelli e ad un doppio tocco in fase di costruzione sanzionato a Pericati (3-3). Joly mette a terra due palloni in attacco e a muro, ma si procede in equilibrio sino ad un muro di Battista, un ace di Modestino e ad un errore in attacco di Malik (11-8); coach Beltrami chiama il primo time-out. Le padrone di casa riescono progressivamente a distanziare maggiormente le avversarie con Payne, Joly e Battista. Il primo massimo vantaggio di Messina con un attacco vincente di Battista (18-12). Brescia tiene aperto il set con Fiorio, Malik e un errore di Payne (18-15). Si sbaglia su entrambi i fronti, Pamio tiene il colpo (23-20), mentre coach Bonafede manda in campo Catania per Martinelli. A chiudere il parziale ci pensano Payne ed un errore al servizio di Pamio (25-22).

Nel secondo set, sestetti confermati dai due coach. Avvio aggressivo delle bresciane con Torcolacci e Pamio (0-2) che fanno cambiare subito la scelta del sestetto a coach Bonafede: dentro Catania per Martinelli. Le ospiti allungano con Malik e Fiorio (1-6) e il tecnico siracusano chiama time-out. Al rientro, un paio di errori di Brescia rimettono in gioco Messina (4-7). Modestino e Battista calano due muri in successione (6-9) ma il distacco rimane invariato; coach Bonafede opera un altro cambio: fuori Payne, dentro Rossetto. Si gioca al limite, cercando di anticipare il colpo il più possibile, ma Messina ha difficoltà a mettere palla a terra. Malik in attacco e un muro di Babatunde portano Brescia a +5 (11-16). Modestino e Joly recuperano punti, mentre Bonafede mette dentro Ciancio per Joly nel turno di servizio. Battista passa due volte in attacco, mentre Modestino mette a segno un ace; Messina è nuovamente a ridosso (17-18). Brandi rileva Scacchetti, Pamio sbaglia in attacco e Rossetto piazza un muro che vale la parità (19-19); coach Beltrami chiama il time-out. Fiorio, Scacchetti e Torcolacci confezionano il nuovo doppio vantaggio di Brescia (20-22). Ancora una volta un errore al servizio decide il parziale; stavolta a sbagliare è Catania (21-25). Migliore realizzatrice dei primi due set Valeria Battista con 10 punti, dietro di lei Malik, Torcolacci e Fiorio a quota 9.

Nel terzo parziale, coach Bonafede rimette dentro Payne, fuori Rossetto; Mearini rileva Martinelli. Tutto invariato per coach Beltrami. Brescia avanti con Fiorio (1-4), Mearini accorcia in block, mentre Joly co,pisce forte in diagonale (3-4). Malik sbaglia e Modestino opera il sorpasso (5-4). Joly passa ancora, ancora un errore di Malik e coach Beltrami chiama time-out (8-6). Il 9-6 è un capolavoro di squadra che difende e poi affonda con una pipe perfetta di Payne per tempismo e traiettoria offensiva, evitando un piazzato muro a tre avversario (9-6). Brescia recupera gradualmente lo svantaggio; Torcolacci e Malik conquistano la parità (13-13). Un errore di Payne e l’offensiva di Pamio consentono alle ospiti di trovare il doppio vantaggio (17-19) e a chiudere il set con Fiorio (20-25), la migliore realizzatrice con 17 punti; dietro Jolyne torcolacci a quota 12.

Nel quarto set, confermati i sestetti di inizio gara. Messina avanti con Battista, Joly, Payne e due errori delle bresciane (5-1); coach Beltrami chiama subito time-out. Le ragazze di coach Bonafede non lasciano spazio ad un possibile ritorno delle ospiti; prima tengono il distacco per poi incrementare il vantaggio Galletti, Battista, Paynje ed un muro di Martinelli (16-9). Il finale di parziale è tutto di marca messinese con super-Joly con quattro punti in successione (tre in attacco e uno a muro) che portano la firma dell’atleta valdostana. La chiusura di set è dell’americana Payne in pipe (25-15). In testa alla classifica delle realizzzatrici, ancora Fiorio a quota 18, con Joly a 16.

Nel tie-break, ancora confermate le formazioni iniziali. Messina subito avanti con Payne da posto due che passa sul muro e chiude in diagonale stretto (1-0). Joly e Modestino fanno mettere avanti il muso a Messina (3-2), mentre Fiorio fallisce la parità e Modestino piazza un ace (5-2). Ma il duro colpo è il muro di Martinelli (6-2), mentre Battista trova di potenza un touch-out (7-2). Il cambio campo lo firma Payne: prima ci prova in pipe ma Brescia difende bene, Messina altrettanto con Joly; l’alzata di Galletti per Payne trova l’americana pronta ad affondare in parallela (8-3). Payne alunga ancora, mentre Martinelli in block costringe coach Beltrami al time-out (10-5). Battista colpisce in pipe e con un ace trova il + 7 (12-5). Joly due volte e Payne decidono il finale (15-6).

Akademia Messina-Millennium Brescia, le parole di Daniele Cesareo

In conferenza stampa post-gara, queste le dichiarazioni dello scoutman Daniele Cesareo: “E’ stata una grande prova di mentalità. Siamo partiti discretamente nel primo set vincendolo. Poi siamo andate in difficoltà. Notevole reazione delle ragazze, anche con le subentranti; la nostra panchina è fondamentale. I cambi sono stati fatti per vincere la partita e portare a casa il risultato. Le ragazze sanno che devono giocarsi il posto ad ogni allenamento e dalla panchina può arrivare sempre qualcosa in più. Non credo sia calata Brescia, abbiamo aumentato noi il ritmo a muro e in difesa, giocando più palloni. Grande merito alle ragazze e allo staff. E’ aumentata la qualità e quindi abbiamo messo in difficoltà Brescia che, invece, nel secondo e terzo era riuscita a fare il proprio gioco”.

Akademia Messina-Millennium Brescia, il tabellino

Akademia Città di Messina – Valsabbina Millennium Brescia: 3-2 (25-22, 21-25, 19-25, 25-15, 15-6)

Akademia Città di Messina: Battista 19, Martinelli 6, Catania 1, Ciancio 0, Modestino 12, Felappi ne, Mearini 3, Payne 18, Joly 19, Rossetto 2, Maggipinto (L) 0, Galletti 1, Michelini ne, Ramitrez (L). All. Bonafede, Ass. Ferrara.

Valsabbina Millennium Brescia: Florio 18, Pinarello 0, Tagliani 0, Scacchetti 0, Torcolacci 16, Pamio 8, Bulovic ne, Pericati (L) 0, Brandi 1, Malik 14, Babatunde 7, Pinetti ne, Ratti. All. Beltrami, Ass. Cozzi.

Arbitri: Walter Stancati e Nicola Traversa

Durata set: 26’, 28’, 27’, 23’, 15’

MVP by Cantine Madaudo: Jessica Joly (Akademia Città Di Messina)

Premio “Best Blocker Akademia” by AU 750 Il Compro Oro: Melissa Martinelli.