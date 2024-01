Virtus Messina, il ritorno comincia in modo scoppiettante: battuto il Torregrotta per 4-0

StrettoWeb

La Virtus Messina inizia il girone di ritorno in modo scoppiettante, battendo l’Emmegi Calcio Torregrotta con un sonoro 4-0. La società di Metallo si aspettava questa reazione dai suoi ragazzi e mister Trischitta è stato capace di accontentarlo ottenendo il massimo con la vittoria in trasferta. Il racconto del match da parte della società messinese.

La cronaca della partita

Torregrotta-Virtus Messina sembrava la solita partita in cui i giallorossi, per l’occasione con completo nero, come al solito, partivano con il freno a mano per poi far valere la differente caratura nella ripresa. Il Torregrotta si difendeva e solo in un’occasione arrivava al tiro nell’arco dei 90′ regolamentari. La Virtus Messina si era presentata in campo con numerose assenze a cui sopperiva con l’allargamento della rosa a disposizione, ma nonostante questo la squadra riusciva ad esprimere un buon valore. La Virtus andava in vantaggio al 9′ per un errore in uscita del Torregrotta. Il difensore locale si faceva rubare palla dentro la propria area da Cucinotta che con freddezza superava il portiere Boscia con un diagonale. Al 43′ il raddoppio. Sandi scambiava al limite dell’area e con un piattone lasciava partire un pallonetto che ingannava il portiere e s’insaccava sotto la traversa.

Nella ripresa, dopo un palo dalla distanza di Pileggi, che nell’occasione si infortunava, la palla rimaneva in campo e, sulla respinta della difesa, dalle retrovie sopraggiungeva Konateh che avanzava e dai venticinque metri lasciava partire un rasoterra che s’infilava nell’angolo destro del portiere. Al 78′ la quarta marcatura. Fallo laterale che Konteh buttava in area, interveniva un difensore che correggeva di testa indirizzando verso il portiere ma era più lesto di tutti Kone che, sempre di testa, anticipava e superava Boscia. Campionato equilibrato nella parte alta della classifica , in cui gli scontri diretti potranno fare la differenza.

Domenica 28 gennaio la Virtus Messina tornerà sul campo di casa per affrontare il San Paolo, compagine che occupa il 6° posto in classifica solo due punti in meno della Virtus che occupa, invece, la quinta posizione. All’andata fini in parità, un 2 a 2, con reti dei locali di Crimi e Pollina nel primo tempo intervallate dal primo pareggio della Virtus Messina con Centorrino e da quello definitivo di Cucinotta nella ripresa.

Emmegi Calcio Torregrotta-Virtus Messina 0-4, il tabellino

Marcatori: 9′ Cucinotta , 43′ Sandi, 53′ Konateh , 78′ Kone Yacouba

E.C. Torregrotta: Boscia, Italiano, Barbera, Stanghellini, Lipari, Donia, La Rosa G. La Rosa B, Spadaro, Arnò M., Famà. A disposizione: Militello, Vivera, De Pasquale, Visalli, Nastasi, Pino, Spinnato, Alibrando, Arnò F. All. A.Lombardo

Virtus Messina: Duca, Pileggi, Konateh, Sandi, Kagni, Caruso, Brancato, Cucinotta, Coppolino, Paratore R., Mutto. A disposizione: Sumareh, Panto, Traore, De Leo, Paratore E., Centorrino, Kone, Nunnari, Conteh. All. N.Trischitta

Arbitro: Vincenzo Chiarella di Messina

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.