Violento scontro a Corigliano-Rossano: gravemente ferito un giovane

Terribile incidente a Corigliano-Rossano: un’auto e una moto si sono scontrate questa notte nella zona coriglianese. Il sinistro è accaduto in via Gramsci e ha coinvolto un ragazzo di 20 anni rimasto gravemente ferito. Sul posto sono intervenuti i soccorsi che hanno trasportato il giovane all’ospedale di Rossano in codice rosso. Presenti anche i Carabinieri del Reparto territoriale per i rilievi del caso.

