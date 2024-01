Violenta aggressione nel reggino ad un senzatetto: indagati tre giovani

StrettoWeb

Tre giovani sono stati denunciati in quanto considerato gli autori di un episodio di violenza nella notte tra capodanno e ieri mattina a Bovalino, in provincia di Reggio Calabria. I tre hanno aggredito un cittadino nord africano che dormiva sulla panchina della stazione. Inizialmente lo hanno insultato, poi lo hanno preso a secchiate d’acqua ghiacciata. L’uomo è stato soccorso da un passante, per poi essere accudito e rifocillato dai volontari dell’Auser e dal Comune, su disposizione del sindaco Vincenzo Maesano.

L’episodio di violenza gratuita ha scatenato numerose proteste sui social in tutta la Calabria, ma anche diversi commenti di solidarietà nei confronti della vittimi, oltre che prese di posizione da parte di istituzioni e singoli cittadini. In una nota stampa, il Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Calabria, Antonio Marziale, parla di “gesto vigliacco gratuito contro un uomo inerme“.