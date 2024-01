Vincono il concorso al comune di Reggio Calabria ma rinunciano: scorrono le graduatorie | NOMI

StrettoWeb

Il Comune di Reggio Calabria si arricchisce di nuove risorse umane. Molti però, vinto il concorso, hanno deciso di rinunciare al posto a tempo indeterminato. Il bando, pubblicato qualche settimana fa, prevedeva le selezioni pubbliche per esami per l’assunzione a Tempo Indeterminato di Personale di vari profili professionali. Alcuni dei vincitori hanno già preso il proprio posto a Palazzo San Giorgio. Molti, invece, hanno rinunciato. Si è dunque proceduto con lo scorrimento delle graduatorie.

Nell’atto pubblicato questa mattina sull’Albo Pretorio si legge: “rilevato che i candidati risultati vincitori, regolarmente convocati, in data 29.12.2023 hanno sottoscritto con questa Amministrazione contratto individuale di lavoro, ad eccezione dei seguenti che, tra gli aventi diritto all’assunzione, Devono considerarsi rinunciatari in conformità con le disposizioni di cui ai relativi bandi concorsuali:

n.1 candidato – Zaccuri Antonino – collocato in posizione utile nella graduatoria di merito della procedura di selezione per n. 18 posti a tempo indeterminato di agente di polizia municipale come sopra approvata e rettificata;

n. 8 candidati – Pedone Claudia, Giallaurito Roberto, Iazzolino Manilo, Esiliato Martina, Spagna Gabriella Maria, Saladino Edoardo, Azzarà Maria Smeralda, Ripepi Andrea – collocati in posizione utile nella graduatoria di merito della procedura di selezione per n. 22 posti a tempo pieno e indeterminato del profilo di istruttori amministrativi come sopra approvata;

n.1 candidato – Morabito Maria Cristina – collocata in posizione utile nella graduatoria di merito della procedura di selezione per n.14 posti a tempo pieno e indeterminato del profilo professionale di istruttore contabile come sopra approvata;

n. 3 candidati – Martino Carmela, Lecce Giuseppina, Giocondo Mariaelisa – collocati in posizione utile nella graduatoria di merito della procedura di selezione per n.11 posti a tempo pieno e indeterminato del profilo professionale di assistente sociale come sopra approvata;

n.1 candidato – Sambataro Antonino Domenico – collocato in posizione utile nella graduatoria di merito della procedura di selezione per n. 2 specialisti nei rapporti con i media – giornalista pubblico (settore informazione) come sopra approvata”.

Si dispone dunque “l’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno dei candidati idonei collocati

in posizione utile nelle graduatorie concorsuali, come sopra approvate, per effetto dello scorrimento, e precisamente:

• n.1 candidato – SCORDO GIUSEPPE – collocato al 19^ posto nella graduatoria di merito della procedura di selezione

per n. 18 posti a tempo indeterminato di agente di polizia municipale come sopra approvata e rettificata;

• n. 8 candidati – LA ROCCA FLAVIA, PARISI DARIO, PRESENTINO SALVATORE, COSTANTINO GIUSEPPINA,

NUCERA MARIA TERESA, INDELICATO ALESSANDRA, IARIA FRANCESCA, SARTIANI FRANCESCA –

collocati rispettivamente ai posti dal 23^ al 26^, al 28^, al 29^, al 31^ ed al 34^ posto nella graduatoria di merito della

procedura di selezione per n. 22 posti a tempo pieno e indeterminato del profilo di istruttori amministrativi come sopra

approvata;

• n.1 candidato – NAVA VITTORIO – collocato al 15 ^ posto nella graduatoria di merito della procedura di selezione per

n.14 posti a tempo pieno e indeterminato del profilo professionale di istruttore contabile come sopra approvata;

• n. 3 candidati – CHIRICO ANTONIA, CITARELLI MARTINA, AMATO PAOLA – collocati dal 12^ al 14^ posto nella

graduatoria di merito della procedura di selezione per n.11 posti a tempo pieno e indeterminato del profilo

professionale di assistente sociale come sopra approvata;

• n.1 candidato – IOZZO DOMENICO – collocato al 3^ posto nella graduatoria di merito della procedura di selezione

per n. 2 specialisti nei rapporti con i media – giornalista pubblico (settore informazione) come sopra approvata“.