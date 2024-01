Villa San Giovanni: “risposte sull’ascensore di Palazzo San Giovanni non soddisfano”

StrettoWeb

“In sede delle comunicazioni preliminari del Consiglio Comunale del 30 Dicembre 2022 è stato affrontato per la prima volta il problema di accessibilità del primo piano di Palazzo San Giovanni. La non accessibilità della Sala Caracciolo e degli uffici posti al primo piano del palazzo municipale causano un impedimento agli utenti che liberamente vogliano recarsi negli uffici, e/o partecipare alla vita politico-amministrativa e al dibattito politico della Città“. Lo si legge in una nota stampa di Stefania Calderone, Consigliere Comunale di Minoranza di Forza Italia.

“In quella data, pur non avendo noi depositato atto scritto, l’Assessore Rizzuto informava che la base strutturale su cui verrà installato l’ascensore non risultava idonea, ragion per cui la stessa andava demolita e nuovamente realizzata, ed inoltre, che fosse necessaria una modifica progettuale all’ascensore. Su queste premesse è stata depositata da me come prima firmataria, una prima interrogazione in sede di Consiglio Comunale dell’8 Maggio 2023, ed una ulteriore interrogazione in sede di Consiglio Comunale del 12 Dicembre 2023.

In data 12/01/2024 è pervenuta la risposta all’interrogazione che non soddisfa per una serie di motivi:

perché dopo un anno leggiamo che l’11/12/2023 le nuove prove di resistenza del calcestruzzo hanno dato esito positivo, per cui abbiamo dovuto aspettare un anno per capire che la base della fondazione fosse idonea per l’installazione dell’ascensore.

perché dopo un anno la modifica progettuale che l’Amministrazione avrebbe dovuto fare, per rendere più agevole la discesa e la salita, così come riferito dall’Assessore preposto, non ha avuto un seguito, poiché nella risposta all’interrogazione si legge testualmente che “l’Amministrazione non ha fornito alcun indirizzo formale circa modifiche al progetto originario”; quindi, la modifica era realmente necessaria?

perché l’Ascensore e i suoi relativi componenti sono già nel magazzino del Comune dal 9 Maggio 2023 e attendono di essere installati per rendere fruibile a tutti il primo piano di Palazzo San Giovanni.

L’unica nota poco stonata è che l’attività posta in essere dal gruppo di Minoranza, a partire dalla presentazione della prima interrogazione in data 8 Maggio 2023, abbia messo in moto l’iter propedeutico all’installazione dell’ascensore.

Auspico, quindi, che l’opera venga installata il prima possibile, al fine di permettere a ciascun Cittadino il libero accesso al Palazzo Municipale e la libera e corretta partecipazione alla vita politico-amministrativa della Città“, conclude la nota.