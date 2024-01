A Villa San Giovanni aperte le nuove Colonie dei Castorini

StrettoWeb

Il nuovo anno è iniziato all’insegna dell’unità e della cooperazione per rispondere alle richieste del territorio villese ed estendere la proposta educativa Scout ai bambini dai 5 ai 7 anni. Le Comunità capi dei Gruppi Scout AGESCI Villa San Giovanni 1 e 2, il 7 gennaio, hanno stilato il Patto per la nascita di due nuove Colonie Castorini denominate, rispettivamente “Colonia Gelso dello Stretto” e “Colonia dello Stretto”.

E’ stato uno storico momento di festa nella Sala Caracciolo di Palazzo San Giovanni durante il quale le due Comunità Agesci del territorio hanno posto le basi per lasciare traccia ancora, e ancor più, nei cuori dei tanti bambini, adolescenti e giovani che scelgono di giocarsi con il metodo scout che ha come finalità l’educare i giovani ad essere “buoni cittadini” e a sviluppare proprie capacità attraverso un percorso stimolante e divertente che li renda protagonisti delle loro scelte.

All’evento hanno partecipato: il Responsabile Regionale AIC, i Responsabili Agesci “Zona Fata Morgana”, gli Assistenti ecclesiastici, l’Amministrazione comunale, i Gruppi Masci di Villa San Giovanni, le associazioni, le unità scout e le famiglie.

Il “Castorismo” è una proposta scout che si rivolge ai bambini dai 5 ai 7 anni e assume come propri i fini e i principi metodologici generali dello scautismo. Tutta la vita della Colonia è ambientata in un Mondo Fantastico che fornisce ai Castorini mezzi e strumenti per crescere, come il rispetto della Legge del Castoro e l’importanza delle regole comuni della Colonia. L’educazione religiosa, per lo più “esperienziale”, verrà fornita stimolando l’esperienza della preghiera ed invitando alla vita comunitaria.

Per l’iscrizione alle Colonie dei Castorini è necessario contattare il numero del gestore della lista (3407817196) che curerà le chiamate nel grande gioco Castorini.