Vibo Valentia, strade impraticabili ma il Comune rassicura: “normale assestamento”

L’amministrazione comunale di Vibo Valentia, come precedentemente preannunciato, nella giornata di martedì ha effettuato un sopralluogo a Longobardi per verificare le problematiche emerse sul manto stradale oggetto dei lavori di messa in sicurezza. Per il Comune erano presenti l’assessore ai Lavori pubblici, Carmen Corrado, ed il consigliere comunale Serena Lo Schiavo, oltre alla Polizia municipale.

Le verifiche, compiute insieme al direttore dei lavori ed ai responsabili della ditta, hanno consentito di appurare – come per altro si era immaginato nell’immediatezza – che i leggeri avvallamenti presenti sono dovuti esclusivamente ad un assestamento del terreno, facilitati dal fatto che proprio in corrispondenza degli stessi è presente, in profondità, un pozzetto di raccolta delle acque. Più a monte, invece, in corrispondenza delle strisce pedonali, si era reso necessario un intervento per riportare in quota un pozzetto della Tim.

Gli stessi tecnici incaricati dall’azienda di telecomunicazioni sono già intervenuti, nella giornata di ieri, per effettuare una riquadratura e portare a livello il pozzetto. Per quanto concerne l’avvallamento sulle zebrature, la ditta interverrà con consolidamento e ricolmatura ripristinando a regola d’arte l’asfalto smosso dall’assestamento del terreno. L’intervento si concluderà non appena le condizioni meteo torneranno favorevoli.