Vibo in lutto: addio a Saverio Franzè, ex sindaco di Stefanaconi

Terribile notizia per la comunità di Stefanaconi: l’ex sindaco della città, Saverio Franzè, è deceduto stamattina. Il politico, 76enne, era ricoverato dallo scorso dicembre al Policlinico di Germaneto a causa di un grave infarto che aveva compromesso diverse sue funzioni vitali. Dopo un lungo mese di lotta tra la vita e la morte, Franzè non ce l’ha fatta. L’ex primo cittadino, in carica dal 2012 al 2017, era conosciuto soprattutto per l’egregio lavoro che interessava il mondo della scuola, in prima fila prima come dirigente e poi all’Amministrazione.

Attualmente ricopriva il ruolo di segretario provinciale dello Snals-Confsal di Vibo Valentia. La camera ardente sarà allestita nella sala consiliare del Comune di Stefanaconi, a Palazzo Carullo, a partire dal pomeriggio di oggi. Il sindaco in carica, Salvatore Solano, ha dichiarato lutto cittadino e disposto la chiusura degli uffici comunali in concomitanza con le esequie. Tutta la comunità si stringe intorno alla sua famiglia.

