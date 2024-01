Reggio Calabria, Versace: “da Metrocity massima attenziona sulla Sp1 Locri Gerace”

StrettoWeb

“L’attenzione nei confronti del sistema viario metropolitano è sempre alta e costante, vale anche per la SP1 Locri-Gerace, arteria sulla quale nei giorni scorsi siamo intervenuti tempestivamente a seguito di una frana causata dalla rottura di una conduttura idrica”. Così il Vicesindaco metropolitano Carmelo Versace, anche nella sua qualifica di Delegato alla Viabilità.

“Il senso di responsabilità manifestato dal consigliere metropolitano Rudi Lizzi, nonché consigliere comunale di Gerace, ha consentito al settore viabilità di Palazzo Alvaro, un tempestivo intervento delle squadre tecniche che hanno messo in sicurezza il tratto interessato. Fuori da ogni sterile polemica politica – ha aggiunto Versace – che strumentalmente vuole alimentare una distorta informazione a danno dei cittadini che usufruiscono della SP1, ribadiamo il corretto e qualificato intervento politico-istituzionale del consigliere Rudi Lizzi. Da rappresentante dell’Ente metropolitano, si è prodigato con spirito di servizio in favore della sua comunità, garantendo un primo intervento d’urgenza ed un successivo per il ripristino della conduttura che ha provocato la frana. Il tutto interfacciandosi con il dirigente metropolitano del settore”.

“La SP1 rappresenta una delle strade di maggiore interesse per il nostro comprensorio della Locride – ha precisato Versace – vuoi anche per l’importanza culturale e turistica dell’intera area, ed in questo caso l’attenzione rimane alta e professionale. La Città metropolitana , in tutte le sue componenti, politiche e tecniche, lo ha sempre dimostrato e chi intende cavalcare un disagio, solo per un mero tornaconto personale ed elettoralistico, non offre un servizio alla propria comunità”.

“Ricordo ai più distratti e smemorati, ad esempio, la grande attenzione politica che abbiamo attivato sul caso della chiusura della galleria Limina, con un Consiglio metropolitano svoltosi a Gioiosa Jonica, preceduto da innumerevoli altri incontri con i sindaci del comprensorio della Locride. Ecco se non è questo un chiaro esempio di massima attenzione politica e istituzionale, con tutta onestà – conclude Versace – non riusciamo ad individuare altre forme”.