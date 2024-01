Vangelo e Change Management: a Reggio Calabria il libro che cambia il modello di business

StrettoWeb

Sabato 13 gennaio, alle 17.30, nella sala di Confindustria – Reggio Calabria, la presentazione del libro di Roberto Lorusso dal titolo: “Il Vangelo del Change Management: cambiare il modello di business con l’aiuto del Vangelo”. Cosa caratterizza società ed economia del terzo millennio? Il cambiamento. Ad un livello di complessità e ad una velocità mai visti prima. Bisogna preoccuparsi di perseguire la sostenibilità ambientale, adattarsi alla giungla economico-culturale della globalizzazione, all’irruenza delle nuove tecnologie. E poi fare i conti con nuovi modelli, stili di vita e possibilità.

Tutto questo, quando ci si trova a dover mandare avanti un’impresa, può spaventare. Ma se ci fosse un metodo per non farsi trovare impreparati? Una “ricetta” che permetta all’imprenditore di accogliere e gestire al meglio tutta quella fluidità ed incertezza? Secondo Roberto Lorusso – fondatore e CEO della Società Benefit “Duc in altum srl”, ed autore di diverse pubblicazioni sull’innovazione d’impresa e sulla motivazione al cambiamento – c’è ed è possibile trarla dal Vangelo.

Non in quanto testo religioso, ma come strumento pratico. Lo spiegherà nel dettaglio alle ore 17.30, di sabato 13 gennaio 2024, presentando nella sala di Confindustria-Reggio Calabria, il suo libro “Il Vangelo del Change Management: cambiare il modello di business con l’aiuto del Vangelo”.

Ad aprire i lavori il presidente di Confindustria Giovani-Reggio Calabria, Salvatore Presentino e il presidente dei Giovani Commercialisti-Reggio Calabria, Mauro Iemma. All’incontro, moderato dalla giornalista Luisa Lombardo, interverrà anche Massimo Baccillieri, medico odontoiatra nonché vicepresidente dell’Associazione Nazionale Medici Cattolici.