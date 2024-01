Vandali in azione a Messina: bruciati bancali di fronte l’ingresso dell’oratorio di San Matteo

StrettoWeb

“Abbiamo raccolto la segnalazione del Direttore dell’oratorio salesiano Don Gabriele Cardaciatto (vedi fotogallery scorrevole in alto) di un indecente atto vandalico avvenuto presso la chiesa di San Matteo davanti l’ingresso dell’Oratorio. Ignoti avrebbero bruciato dei bancali di legno davanti la porta dell’Oratorio. Come V Municipalità – afferma il presidente Raffaele Verso, anche a nome dell’intero consiglio – riteniamo certi comportamenti assurdi e di un’inciviltà indecorosa“.

“Siamo già al lavoro per porre rimedio a questo increscioso atto – continua il presidente Verso – investiremo la competente Commissione consiliare – presieduta dal Consigliere Andrea Zumbo – affinché si faccia promotrice presso l’Amministrazione comunale di dotare la zona di un sistema di videosorveglianza. Le porte della nostra Circoscrizione sono sempre aperte per accogliere segnalazioni e problemi: se qualche residente avverte disagi, in qualsiasi zona della nostra municipalità, non deve far altro che segnalarcelo e faremo di tutto per risolvere la questione“.

“Nel caso in cui – conclude Verso – dovesse invece trattarsi di uno sconsiderato gesto di mero vandalismo la situazione non perderebbe di gravità, diventando l’ennesimo atto di decadenza che questa città non ha più voglia di tollerare“.