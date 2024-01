Vandali imbrattano la delegazione comunale di Corigliano-Rossano

StrettoWeb

“Purtroppo non sempre c’è da segnalare cose belle. Con il lavoro dell’Unità di progetto De.Co.Ro. avevamo rimesso a nuovo e reso dignitosa la nostra delegazione comunale di Cantinella, sia all’interno che all’esterno. Un intervento non casuale, realizzato dopo aver riqualificato il plesso scolastico di Piazza Madonna di Fatima, sia all’interno che all’esterno, ed aver restaurato il porticato della Chiesa. Purtroppo, a distanza di pochi mesi, le pareti della delegazione comunale si presentano come vedete, totalmente imbrattate con segni e scritte senza senso”.

“Se c’è qualcuno che comprende il bisogno di esprimersi dei nostri ragazzi, sono io, ma imbrattare il patrimonio pubblico ed un luogo appena rimesso a nuovo è una forma di imbecillità. Nelle prossime ore le squadre comunali torneranno alla delegazione comunale per ritinteggiare e rendere nuovamente dignitoso questo luogo importante per la comunità”. Lo dichiara il primo cittadino di Corigliano-Rossano, Flavio Stasi, condannando l’atto vandalico.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.