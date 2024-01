Vaccarizzo, nuovo intervento per la bimba somala adottata dal borgo

StrettoWeb

Nuovo e riuscito intervento al piede per la bimba somala, oggi adolescente, da tre anni presa in carico con la famiglia dal Sistema Accoglienza Integrazione (SAI). Affetta da pseudoartrosi alla tibia destra, la minore Ruman era stata sottoposta ad intervento di crescita guidata dell’arto a mezzo placche di controllo di crescita tramite sistema Racoon; ora ad intervento chirurgico di osteotomia correttiva e courretage della tibia destra per errata ed incompleta ossificazione angolata.

È quanto fa sapere il Sindaco di Vaccarizzo Albanese (Cosenza) Antonio Pomillo che coglie l’occasione per ringraziare a nome della comunità l’ortopedico pediatrico Luigi Promenzio per la confermata disponibilità e sensibilità. “Attraverso questo intervento estremamente delicato, unico nel suo genere, effettuato nella clinica Villa Serena for Children di Catanzaro – spiega il Primo Cittadino – le ha consentito di vivere una vita normale“.

Il caso della piccola Ruman era stato portato all’attenzione di Papa Francesco in occasione di un’Udienza speciale condivisa nell’ambito dei Corridoi Umanitari, con la Comunità di Sant’Egidio che si era occupata della prima accoglienza in Italia della famiglia somala, poi trasferita a Vaccarizzo Albanese e qui, presa in carico dal Sistema Accoglienza Integrazione (SAI) che si occupa anche di attività di socializzazione e ludico-ricreative di questi bambini.

“L’Arberia si conferma laboratorio privilegiato di solidarietà e la comunità di Vakarici – conclude Pomillo – continua a far registrare buone pratiche di accoglienza ed integrazione“.

