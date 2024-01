Usa: “raid Israele contro Hamas dureranno anni”

StrettoWeb

Per gli Stati Uniti è Israele il responsabile dell’uccisione del numero di due Hamas Saleh al-Arouri, in quello che è probabilmente il primo di molti raid che saranno condotti contro le figure chiave dell’organizzazione legate all’attacco del 7 ottobre. Lo riferisce un funzionario americano al New York Times commentando la morte di al Arouri, in quello che è il primo colpo messo a segno in anni da Israele contro i vertici di Hamas fuori dalla Cisgiordania e da Gaza. “Questo è solo l’inizio, andrà avanti per anni“, aggiunge il funzionario americano.