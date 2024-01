Uomo scomparso a Messina, proseguono le ricerche

StrettoWeb

Sono in corso le ricerche di Paolo Mollica Nardo, 42 anni, scomparso il 10 gennaio da Messina. L’ultimo avvistamento è avvenuto a bordo di un autobus diretto a Giampilieri, nel messinese. Alcuni fotogrammi, condivisi sui social dal fratello, sono in grado di fornire dettagli utili in merito ai vestiti che indossava al momento della scomparsa: jeans, occhiali da vista, scarpe scure, borsello di colore scuro a tracolla, giubbotto verde tipo bomber con la parte interna del cappuccio color arancione.

Sono impegnati per le ricerche le forze dell’ordine, protezione civile e numerose associazioni di volontari sotto il coordinamento della Questura. Chiunque avesse notizie utili è pregato di mettersi immediatamente in contatto con le forze dell’ordine, fanno sapere gli investigatori.