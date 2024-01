Uomo cammina nudo in strada e scatena il caos: foto e video virali sul web

StrettoWeb

Un uomo completamente nudo si è aggirato tra gli automobilisti in pieno centro a Bari e precisamente tra via Timavo e via Pasubio nella zona del Policlinico. Scene inusuali quindi per gli automobilisti che sono stati “distratti” dal soggetto che vagava tra le auto completamente nudo anche nelle parti intime.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e le forze dell’ordine. Oggi a Bari la temperatura s’è mantenuta tutto il giorno su +9°C, un valore molto freddo con un alto tasso di umidità relativa, cielo coperto e pioggia a tratti intensa. Condizioni meteo difficili per uscire di casa senza abbigliamento…

