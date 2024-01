Unical, primo appuntamento del 2024 a teatro con “Il Cappotto”

StrettoWeb

Uno spettacolo tratto dal capolavoro umoristico di Nikolaj Gogol’, un esperimento particolare che mette insieme allievi dell’Unical e attori professionisti. Gli allievi dell’UNICAL hanno seguito un laboratorio diretto da Alessio Bergamo, regista dello spettacolo e nostro docente, e organizzato dal DISU. Nei giorni immediatamente precedenti allo spettacolo lavoreranno assieme agli attori professionisti per rielaborare uno spettacolo già preesistente e farne nascere uno nuovo.

Di fatto quello che vedrà il pubblico sarà un debutto, la prima nazionale di una nuova creazione. È la storia di una città e del suo rapporto con un cittadino che è al tempo stesso eccezionale e ordinario. Si tratta di Akàkij, impiegato piccolo piccolo, bistrattato dai

colleghi e dedito appassionatamente alla sua semplice mansione d’ufficio.

Come in Ladri di biciclette un semplice incidente, e cioè la necessità di comprarsi un cappotto nuovo, lo spingerà in un vortice di peripezie e di avventure straordinarie che finiranno per fargli trascendere la sua ordinarietà e trasformarlo nel centro dell’attenzione (e del terrore!) di tutta la città. È uno spettacolo comico. Ma non solo. Ci sono anche dei momenti malinconici… in definitiva il suo senso non si esaurisce nel far ridere.

