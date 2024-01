Unarma incontra il Sindaco di Catanzaro, Riccio: “Fiorita disponibile ad affrontare problematiche dei Carabinieri”

StrettoWeb

“Con l’inizio del nuovo anno continuiamo ad incontrare riferimenti istituzionali credibili sul nostro territorio, per cui abbiamo iniziato con il Sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita.” Lo dichiara Fabio Riccio, Segretario Generale Regionale calabrese del Sindacato dei Carabinieri Unarma, al termine di un incontro tra una delegazione del Sindacato composta dal Responsabile Provinciale Generale Sergio Riccio, il Segretario Emanuele Raia ed il Segretario della Compagnia di Catanzaro Emanuele Fragiacomo con il primo cittadino del capoluogo di regione.

“Oltre a consegnare al professore Fiorita il calendario storico della nostra Segreteria Nazionale – dice Fabio Riccio – abbiamo discusso con il Sindaco anche delle problematiche inerenti le difficoltà operative sul territorio in senso lato. Il Sindaco Fiorita – continua il Segretario di Unarma – ha mostrato estrema sensibilità a competenza ad affrontare ogni singola problematica, in maniera particolare si è avviata una discussione sulle politiche alloggiative degli appartenenti alle Forze di Polizia che sta divenendo una tematica di interesse nazionale per le organizzazioni sindacali del Comparto Sicurezza e Difesa. Tale incontro – conclude Riccio – ha rappresentato un ulteriore tassello importante per il nostro Sindacato che, in soli 9 moesi, è divenuto in Calabria una delle maggiori realtà sindacali di categoria con una classe dirigente autonoma pronta ad intrecciare rapporti istituzionali con lo scopo di migliorare le qualità lavorative di tutti i colleghi.”