“Tutta colpa del poliamore”, “I soldi spicci” al Cilea: “grazie agli amici di Reggio Calabria”

E’ in corso al Teatro Cilea di Reggio Calabria, lo spettacolo “Tutta colpa del poliamore” de “I soldi spicci”, il duo comico siciliano formato da Claudio Casisa e Annandrea Vitrano. Lo spettacolo racconta le vicissitudini tragicomiche di una coppia che vuole riaccendere la scintilla dell’amore, attraverso un rapporto aperto. Ma le cose non sono così facili e i due protagonisti si ritroveranno a dover fare i conti con le situazioni più assurde.

I soldi spicci indagano, in chiave comica, gli aspetti dell’innamoramento e dell’amore fino a chiedersi se avere nuove relazioni possa essere la modalità giusta per tenere vivi i rapporti e quale sia l’equilibrio giusto per restare sempre innamorati e in armonia per tutta la vita. Claudio Casisa e Annandrea Vitrano hanno voluto ringraziare “tutti gli amici di Reggio Calabria per l’affetto e la presenza“, preannunciando “nuovi progetti per il futuro”.