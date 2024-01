Turismo, Unioncamere Calabria discute su imprese e destinazioni

StrettoWeb

Unioncamere Calabria, in sinergia con le Camere di Commercio

calabresi, e in collaborazione con Unioncamere e ISNART – Istituto Nazionale Ricerche Turistiche, organizza per il prossimo 23 gennaio, l’evento in presenza dal titolo “Le performance turistiche calabresi e le opportunità per imprese e destinazioni”, che si terrà presso la Sala Conferenze di Unioncamere Calabria con inizio a partire dalle ore 10.30.

Nel corso dell’evento, i cui lavori di apertura saranno affidati ad Antonino Tramontana, Presidente di Unioncamere Calabria, saranno trattati l’andamento e le tendenze del turismo calabrese a cura di Mariza Righetti, Istituto Nazionale Ricerche Turistiche – ISNART e le opportunità della digitalizzazione del Turismo a cura di Daniele Donnici, Istituto Nazionale Ricerche Turistiche – ISNART.

Un ampio spazio sarà dedicato, inoltre, alla presentazione delle opportunità offerte dall’Hub digitale del turismo italiano (TDH), il progetto del Ministero del Turismo compreso all’interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che consentirà alle imprese turistiche aderenti, in maniera gratuita, di usufruire di programmi ad esse dedicate.

Grazie alle risorse del PNRR, l’Hub consentirà alle imprese italiane del settore di raccontare la propria offerta turistica e renderla visibile a livello nazionale e internazionale tramite italia.it, beneficiando della forza promozionale delle campagne di comunicazione domestiche e

internazionali che avranno inizio nel prossimo mese di marzo. Tramite la messa a disposizione di dashboard sui dati turistici, anche previsionali, e di servizi di formazione e di aggiornamento professionale accompagnerà la ripresa e la resilienza del turismo, comparto di punta del nostro sistema Paese.

Le imprese accreditate sull’Hub avranno anche titolo preferenziale nei prossimi bandi ministeriali. A termine dell’evento di presentazione, le imprese potranno avere un incontro individuale con Marco Borgese, TDH promoter per la Calabria, per un’assistenza dedicata e supporto nell’accreditamento all’iniziativa in maniera appropriata. La partecipazione all’evento che si terrà in presenza è gratuita, previa registrazione, attraverso il seguente link: https://een.unioncamere-calabria.it/polls/evento-37/ .

