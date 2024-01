Truffe ai danni degli anziani, incontro a Masella

StrettoWeb

Numerosi i presenti all’incontro tenutosi ieri a Masella nel salone parrocchiale e incentrato sulle truffe ai danni degli anziani e, più in generale, delle fasce deboli. A condurre con cura l’incontro la giornalista Claudia Pugliese. Presenti a questo importante appuntamento il parroco di Masella e Montebello Jonico, don Giovanni Zampaglione e per l’Arma dei carabinieri il Capitano Daniele Barbero, Comandante della Compagnia di Melito Porto Salvo e il Maresciallo Ferdinando Ocello, Comandante della Stazione di Saline di Montebello Jonico. Tale iniziativa è stata fortemente voluta dal parroco don Zampaglione e dal Comandante della Stazione, entrambi sempre attenti e partecipi al bene della comunità.

Subito dopo i saluti di rito da parte del parroco, il Capitano Barbero ha illustrato, minuziosamente e con estrema chiarezza, le varie tipologie di truffe che vengono perpetrate ai danni della collettività e fornito alcuni consigli pratici per prevenirle diffidando sempre dalle apparenze. È bene quindi avere un atteggiamento critico da ciò che è sconosciuto, o che viene venduto a prezzi eccessivamente convenienti. Trattasi di reato che fa leva sulla sfera patrimoniale ed emotiva della vittima, che talvolta viene inaspettatamente contattata telefonicamente da sedicenti Carabinieri i quali comunicano alla stessa che un proprio congiunto rischia di andare in carcere a seguito di sinistro stradale se non si procede al pagamento di un corrispettivo a titolo di cauzione. Tutto questo presuppone un’accurata attività informativa, svolta talvolta avvalendosi delle principali piattaforme social, finalizzata a conoscere sempre più la vittima e a raggirare questa in tempi che molto spesso si riducono a pochi minuti per non incorrere nel rischio di essere scoperti.

Il Maresciallo Ocello ha, poi, messo l’accento “sull’importanza di denunciare anche nel caso di truffe tentate e di fornire quanti più dettagli alle Forze dell’ordine in modo tale da permettere a quest’ultimi di svolgere al meglio la successiva attività investigativa“. L’incontro si è poi concluso con un breve dibattito che di fatto ha permesso ai presenti di chiarire alcuni dubbi.