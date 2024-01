Tropea illuminata dai fuochi d’artificio: “una scommessa vinta” | FOTO

StrettoWeb

“Insieme all’esperimento avviato da qualche anno ed ormai consolidato di Tropea Borgo Incantato, quello dello spettacolo dei fuochi pirotecnici, che il record di presenze senza precedenti ha trasformato nell’evento clou del complessivo contenitore di iniziative, rappresenta un’altra scommessa vinta sulla quale continuare ad investire per rafforzare la destagionalizzazione della destinazione turistica ed esperienziale”. È quanto dichiara il Sindaco Giovanni Macrì esprimendo soddisfazione per la partecipazione entusiasta di tanti cittadini, residenti e temporanei, che hanno deciso di trascorrere la notte di San Silvestro a Tropea.

Gli ospiti hanno assistito allo spettacolo delle luci esplose nel cielo dalla spiaggia sottostante lo scoglio di Santa Maria dell’Isola, organizzato dall’Amministrazione Comunale insieme alla Pro Loco. Il Primo Cittadino coglie l’occasione per sottolineare come ancora una volta i numeri straordinari fatti registrare dalla proposta e dall’organizzazione istituzionale siano stati garantiti in una cornice di totale sicurezza e assenza di ogni disagio.