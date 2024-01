Vende trattore online, intasca i soldi e sparisce: denunciato 29enne di Crotone

StrettoWeb

Numerosi sono i casi di truffa online i quali, per la maggior parte delle volte, prevedono una compravendita dove il prodotto scelto non viene recapitato o, al contrario, l’acquisto non viene saldato. L’ultima truffa sul web è stata smascherata dalla Polizia Postale di Pachino, nel siracusano, e vede coinvolti un imprenditore agricolo della località siciliane e un 29enne di Crotone. Quest’ultimo infatti, secondo quanto riportato alle forze dell’ordine, avrebbe messo in vendita un trattore tramite un annuncio su internet.

L’imprenditore di Pachino, interessato, lo ha quindi contattato e la trattativa sembrava essere andata a buon fine. In seguito, l’amara scoperto: il siciliano aveva versato la quota di euro 4600, in 3 diversi bonifici, per l’acquisto del mezzo agricolo ma il crotonese non ha mai fatto arrivare il trattore a destinazione. A seguito di indagini, la Polizia Postale è risalita al truffatore e lo ha denunciato.