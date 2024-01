Trasversale delle Serre, al via i lavori: “Lega Calabria ringrazia il Ministro Salvini”

StrettoWeb

“Il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini ha annunciato l‘avvio dei lavori di completamento della Trasversale delle Serre, un’importante opera stradale che collega la costa ionica nei pressi di Soverato con la costa tirrenica, interconnettendola direttamente all’autostrada del Mediterraneo e al futuro ponte sullo stretto di Messina. Questo collegamento veloce avrà un impatto significativo sull’economia dei territori interessati, creando un Mezzogiorno sempre più coeso e competitivo non solo a livello nazionale, ma anche continentale e mondiale”.

“È importante sottolineare che in Calabria e in Sicilia sono in corso numerosi progetti di sviluppo infrastrutturale, con un investimento complessivo di oltre 50 miliardi di euro. Grazie alla realizzazione del ponte sullo stretto di Messina, questi finanziamenti saranno ulteriormente incrementati, superando i 100 miliardi di euro entro un decennio. Questo permetterà di collegare in modo più efficiente l’isola più importante, popolosa e strategica del Mediterraneo al continente, richiedendo investimenti senza precedenti nella zona sud della penisola italiana”.

“Inoltre, la costruzione del ponte sullo stretto di Messina eliminerà la condizione di insularità della Sicilia, consentendo di risparmiare una considerevole quantità di denaro attualmente spesa a causa di questa situazione. Questi fondi potranno finalmente essere investiti per realizzare numerose opere e migliorare i servizi nell’isola”.

“La Lega Calabria esprime la sua gratitudine al Ministro Salvini per l’attenzione dedicata alla Calabria e al Sud, riconoscendo l’importanza di queste infrastrutture per lo sviluppo economico e sociale della regione. L’interconnessione tra le coste ionica e tirrenica, unita al futuro ponte sullo stretto di Messina, rappresenta un passo significativo verso una maggiore integrazione territoriale e un Mezzogiorno più competitivo sul panorama nazionale e internazionale”. Lo dichiara Giacomo Francesco Saccomanno, Commissario Lega Calabria.