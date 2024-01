Tragico incidente stradale in Sicilia: feriti rimasti incastrati tra le lamiere, un morto

StrettoWeb

Un tragico incidente stradale si è verificato ieri sera tra due auto sulla SS194 nel tratto tra Modica-Pozzallo, nel ragusano. I sei occupanti di una delle due auto, sono rimasti incastrati tra le lamiere ed estratti dai Vigili del fuoco per poi essere trasferiti negli ospedali di Modica e Ragusa. Un Capodanno tragico sulle strade del Ragusano. Il bilancio è di un morto e sei feriti, quattro dei quali in gravi condizioni.

Nell’altra auto viaggiava una famiglia residente a Torino, composta dai genitori e da due bambini di 10 e 7 anni, oltre i nonni. Il nonno di anni 74 è deceduto sul colpo. Sul posto sono intervenuti anche Polizia e Carabinieri.

Incidente stradale nel ragusano: la vittima è l’ex primario dell’Unità Operativa complessa Chirurgia dell’ospedale Umberto I di Siracusa

E’ Angelo Giudice, 74 anni, ex primario dell’Unità Operativa complessa Chirurgia dell’ospedale Umberto I di Siracusa, la vittima dell’incidente mortale avvenuto nella serata di ieri sulla strada statale 194 Modica-Pozzallo. Un impatto tremendo che non ha lasciato scampo all’anziano originario di Siracusa. Sei i feriti, tra cui due bambini, di cui uno di 6 anni, anche lui siracusano, che si trova in prognosi riservata in un ospedale di Catania.