Traghetto urta gli scogli del molo di Villa San Giovanni, trasporti nel caos nello Stretto di Messina: viaggiatori imbufaliti

Un incidente marittimo s’è verificato questa mattina nello Stretto di Messina, per fortuna senza gravi conseguenze sui passeggeri del traghetto coinvolto, il “Telepass” uno dei fiori all’occhiello della flotta di Caronte & Tourist. Si tratta del traghetto più grande e capiente che questa mattina alle 08:40 è partito da Villa San Giovanni in direzione Messina, dove avrebbe dovuto attraccare alle 09:05. Ma a Messina non è mai arrivato. Subito dopo la partenza, infatti, il traghetto ha urtato contro gli scogli artificiali che delimitano uno dei moli degli approdi di Villa San Giovanni, per cause ignote e ancora in corso di accertamento. L’urto con gli scogli ha provocato un rumore sordo che si è avvertito in tutto il traghetto e ha inquietato i passeggeri, che comunque sono stati subito tranquillizzati dall’equipaggio.

A bordo non ci sono state scene di panico, ma il traghetto dopo l’urto è rimasto in stallo per circa 20 minuti appena fuori il porto di Villa San Giovanni, prima di effettuare una manovra che lo ha riportato nel punto di partenza. I passeggeri sono rimasti a bordo fino alle 09:55, quindi oltre un’ora e un quarto, quando sono scesi e sono saliti su altri traghetti che li stanno portando a Messina in questi minuti, con sbarco previsto intorno alle 10:35 con un’ora e mezza di ritardo rispetto a quanto previsto. Molti passeggeri hanno chiesto il rimborso del biglietto, in quanto a causa di questo disservizio non hanno potuto raggiungere in orario la destinazione prevista.

Giova precisare che questa mattina nello Stretto di Messina le condizioni meteo marine sono assolutamente calme. Il cielo è coperto, ma il vento è assente e il mare è piatto. L’incidente, quindi, non è stato provocato dal maltempo o da fattori esterni: le ipotesi sono quelle di un errore umano nella manovra o di un guasto tecnico del traghetto. In ogni caso è l’ennesima testimonianza di quanto precario sia il sistema di traghettamento dello Stretto, che quotidianamente comporta disagi e disservizi alle migliaia di passeggeri, pendolari e viaggiatori che attraversano lo Stretto di Messina e ogni giorno sperano che il Ponte sullo Stretto diventi al più presto realtà.

La Caronte & Tourist con una nota ufficiale ha spiegato che il traghetto “ha avuto un’avaria al motore non appena lasciato l’ormeggio. La nave, nel rientrare, ha impattato lievemente con il molo, fatto che ha tuttavia causato danni irrilevanti e nessun rischio per persone e mezzi. L’equipaggio ha prontamente gestito la situazione, i passeggeri hanno dunque atteso i tempi tecnici di manovra e sono stati trasbordati su un’altra nave che li ha condotti regolarmente a Messina. La nave Telepass rimarrà ferma nelle prossime ore per le opportune verifiche”.