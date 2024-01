Tragedia in Calabria, anziano ritrovato morto in un dirupo: aveva provato a chiedere aiuto

StrettoWeb

Tragedia a Longobucco, in provincia di Cosenza: un uomo di 81 anni, conosciuto da tutti gli abitanti della piccola comunità, è stato ritrovato morto ieri sera. L’anziano signore, da tutti chiamato affettuosamente Mastro Tonino, è finito in un dirupo mentre raggiungeva una piccola proprietà. L’uomo, nonostante la rovinosa caduta, è riuscito a chiamare la figlia per chiedere aiuto la quale, riunita la famiglia, si è messa in cerca del padre insieme alle forze dell’ordine e ai Vigili del Fuoco. Calata l’oscurità, la terribile sorpresa: l’81enne è stato ritrovato morto all’interno del dirupo in cui era caduto e altro non hanno potuto fare se non recuperare il corpo e riportarlo, per un’ultima volta, a casa.

Il ricordo dei Longobucchesi

Il ricordo di un’amica di famiglia sui social. “L’avevamo incontrato qualche mese fa nel salone dell’oratorio parrocchiale quando con don Pino proponemmo un incontro con gli anziani per dialogare, capire le loro esigenze, i loro timori le difficoltà. E lui, Mastro Tonino, si era aperto e aveva raccontato la sua storia personale fatta di tanto lavoro, sacrifici, soddisfazioni e un dolore che lo accompagnava… la perdita prematura della sua compagna di vita. Voglio ricordarlo perché era una presenza fissa ora che aveva smesso di lavorare”.

“Lo incontravi ogni giorno in piazza con il quotidiano in mano davanti al bar per scorrere le notizie del giorno. Non lo dimenticheremo, sulla sua lambretta con il cappello da muratore sulla testa unico nel suo genere. Le nostre case sono state costruite o ristrutturate con la sua arte e ogni problema veniva risolto chiamando “mastro Tonino”. Una morte, la sua, tragica, che ci scuote e ci addolora, che lascia attonita la nostra comunità. Ci stringiamo a Teresa e Salvatore e a tutti i suoi cari condividendo il loro dolore. Perdiamo un amico, attento e disponibile, che ritroveremo un giorno nella Longobucco del Cielo dove tanti ci aspettano”.