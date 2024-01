Tragedia al bar: donna muore soffocata da un pezzo di brioche

StrettoWeb

Un dolce momento che si è trasformato in tragedia: è quanto accaduto ad una donna di 56 anni, morta soffocata per colpa di una brioche. La vittima, in visita a Taviano nel Salento, aveva lasciato la struttura dove alloggiava per raggiungere un bar del paese e fare colazione. Ha, quindi, acquistato un cornetto e, una volta uscita dal locale, lo ha addentato: purtroppo un pezzo del dolce le è andato di traverso segnando per sempre il suo destino. La donna è stata subito soccorsa dai passanti che l’hanno trovata in evidente stato di difficoltà per il morso. Sul posto è intervenuto il personale del 118 che ha preso in carico la 56enne ma, purtroppo, non c’è stato nulla da fare.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.