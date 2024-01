Caos pazzesco a Messina, è la 4ª città più trafficata d’Italia e la 24ª al mondo. E Reggio Calabria…

StrettoWeb

Il traffico e la viabilità a Messina sono tra i problemi più importanti della città dello Stretto. I cittadini, giustamente, si lamentano dell’annosa situazione e protestano contro cordoli, isole pedonali, zone Ztl e lavori vari. A dire il vero, il caos viario non è solo responsabilità dell’amministrazione Basile, ma un qualcosa che si trascina da anni.

Come si può risolvere? Metropolitana del Mare che vuole essere un sistema di trasporto alternativo a quello su strada sfruttando il mare come elemento di continuità. Il progetto prevedeva 8 stazioni, poi ridotte a 5: Torre Faro, Fiumara Guardia, il molo Rizzo, Santa Cecilia e Tremestieri. Ma anche con il Ponte e le opere complementari (strade e ferrovie) che potrebbero decongestionare il traffico in centro città. Usare di più i mezzi pubblici e camminare a piedi? Anche questo può essere un aspetto non secondario.

I dati del traffico nel Mondo

TomTom Traffic Index analizza in profondità la situazione del traffico nel 2023 in quasi 400 città del Mondo. Messina risulta la 4ª città come flussi nel centro urbano e la 24ª del Mondo, sopravanzando anche importanti metropoli (come Tokyo, San Paolo, Atene, Sydney o Manchester). In Italia solo Milano, Roma e Torino sopravanzano Messina. Restano dietro Firenze, Palermo, Catania e Reggio Calabria (al 127° posto nel Mondo).

Nelle ore di punta a Messina si impiegano 24 minuti e 30 secondi per percorrere 10 chilometri. Mentre a Reggio Calabria ci vogliono in media 17 minuti e 50 secondo per fare 10 chilometri.

